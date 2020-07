AMLO asegura que el no usar cubrebocas no influye en numero de muertos por Covid-19

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en La Mañanera que el hecho de que él no use cubrebocas no esta relacionado con las muertes por Covid-19 que ha reportado México a lo largo de la pandemia.

Andrés Manuel hizo mención de las críticas que ha tenido respecto a ciertas medidas que la Secretaría de Salud ha recomendado a la población para evitar contagio de coronavirus, y que él no ha tomado constantemente.

El mandatario ha sido señalado por usar muy poco la protección del cubrebocas, medida trascendente para los ciudadanos al interactuar con otras personas para evitar algún riesgo por contagio de la enfermedad respiratoria.

Un periódico, por respeto ya no voy a mencionarlo, pone al presidente (Donald) Trump sin cubrebocas y tantos muertos en Estados Unidos; al presidente (Jair) Bolsonaro de Brasil sin cubrebocas y tantos muertos en Brasil y al presiente de México sin cubrebocas, y tantos muertos. Como si eso tuviese una relación”, declaró AMLO.

Agrego que también se expusieron a mandatarios usando el cubrebocas y las muertes en los países que gobiernan.

Sin embargo AMLO mencionó que hay factores que se dejan de lado al momento de hacer las comparaciones por muertos de covid entre los países, pues no se menciona el número total de habitantes, así como el riesgo por enfermedades crónicas.

Este último punto es crucial para la respuesta del organismo ante el contagio de coronavirus, pues las personas con enfermedades crónicas tienes un mayor riesgo de presentan complicaciones por el SARS-CoV2.

López Obrador dijo que el uso de cubrebocas no es la única medida que evita los contagios de covid, sino que son una serie de acciones las que ayudan a no contraer el virus.

Por último el mandatario recordó seguir acatando las órdenes que que emiten las autoridades de Salud en México, pues la Secretaría de Salud cuenta con personal de primer nivel, destacó.

