AMLO asegura que el uso de cubrebocas no es indispensable durante la pandemia

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró en la transmisión de su conferencia matutina que el uso de cubrebocas no es una medida indispensable durante la pandemia de Covid-19 para evitar contagio de la enfermedad respiratoria que ha dejado más de 106 mil muertos en el país.

López Obrador fue cuestionado acerca de las recientes indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a México para tomar seriedad en las medidas del coronavirus SARS-CoV-2, ante el repunte de casos que está afectando varios estados de la República.

AMLO aseguró que el tratamiento y las medidas que se han implementado en México por la Secretaría de Salud, a cargo del secretario Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo López-Gatell, han sido acertadas para atender la emergencia sanitaria.

Me dice el doctor Hugo López-Gatell, que es el que me orienta, y el doctor Alcocer, que no es indispensable, que hay otras medidas. Lo mejor es la sana distancia y cuidarnos”, declaró AMLO.