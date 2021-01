AMLO asegura que en 2021 se recuperarán los empleos perdidos por la pandemia

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró en La Mañanera que durante el año 2021 se van a recuperar en el país los empleos que se perdieron a causa de la pandemia de Covid-19.

López Obrador indicó que, de acuerdo a la información del Banco de México, se prevé una recuperación económica en todo el país, generando nuevos empleos, luego de casi un millón de empleos perdidos durante la contingencia sanitaria.

Vamos a recuperar los empleos perdidos, acaba de dar a conocer el gobernador del Banco de México que hay signos de recuperación de la economía mexicana, y coincidimos con eso”, declaró AMLO.

El jefe del Ejecutivo dijo que si bien durante la pandemia se perdieron empleos, en el mes de diciembre hubo un incremento en el desempleo en México, pero esto no fue debido a la emergencia sanitaria, sino por la práctica del outsourcing.

"El diciembre se perdieron empleos, pero no por los efectos de la pandemia, no sólo fue por eso, es porque en diciembre siempre e perdieron empleos, es un mes atípico, porque se despide a trabajadores para no pagarles el aguinaldo y luego se les recontratara” dijo el mandatario

AMLO aseguró que durante el mes de diciembre se pierden entre 300 y 200 mil empleos derivados del outsourcing.

López Obrador dijo que desde el mes de agosto se había reportado un incremento en los empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin embargo, en diciembre bajaron los registros dentro de la institución.

Asimismo, reiteró su compromiso para que la práctica del outsourcing se elimine, luego de que el Gobierno Federal entregara a la Cámara de Diputados una iniciativa para terminar con la subcontratación en México.

Las sesiones para la aprobación de esta nueva reforma quedó pausada desde el mes de diciembre, anticipando que se analizaría entre el sector empresarial, el obrero y el gobierno, los términos para llegar a acuerdos comunes en materia de contratación.