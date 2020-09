AMLO asegura que existen intereses políticos en toma de la CNDH

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció en La Mañanera que los hechos violentos por parte de los familiares de personas desaparecidas en el país, que tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humano (CNDG), surgen de intereses políticos.

Andrés Manuel indicó que estas manifestaciones se tratan de ataques de los conservadores en contra de Rosario Piedra, titular de la CNDH, se viene arrastrando desde que Rosario Ibarra de Piedra, madre de al titular comenzó la búsqueda de su hijo Jesús.

Es un asunto que viene de tiempo atrás, que no voy aquí a referir, entonces ahora que se da esta situación, pues le dan muchos espacios, tiempo, y yo considero que se está utilizando este caso, hay una exageración en todo sentido y vuelvo a decir lo mismo, yo no creo en la violencia, yo creo en la no violencia, el mal hay que combatirlo con el bien”, declaró AMLO.

López Obrador indicó que hasta el momento, los familiares de las personas desaparecidas, no han querido iniciar un diálogo con las autoridades, sin embargo, explicó que no será aplicada la fuerza pública para desalojar a los manifestantes del edificio.

Yo creo que si están abiertos al diálogo, pero es otro tipo de situación en la que considero prevalece, hay una demanda justa de que se atienda, la necesidad, pero ya se convirtió en un asunto vamos a decir político“, mencionó el Mandatario.

AMLO lamenta vandalismo en la CNDH

El día de ayer Andrés Manuel arremetió contra las mujeres que tienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) luego de que realizaran pintas sobre un cuadro de Francisco I. Madero.

Yo respeto todas las manifestaciones, pero no estoy de acuerdo en la violencia, en el vandalismo. No estoy de acuerdo con lo que hicieron a la fotografía, a la pintura de Francisco I. Madero”, mencinó López Obrador.

“Ofrezco disculpas por lo que estoy diciendo, y claro que no me gustó, cómo me va a gustar ver a Madero ultrajado. Nadie debe de ser ofendido así”.

Andrés Manuel López Obrador afirmó que quien conoce la historia de Madero sabe que se le debe de guardar respeto, y consideró que quienes dañan la imagen del revolucionario es por ignorancia o por ser conservador.