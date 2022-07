AMLO asegura que hay diálogo con Salinas Pliego por su deuda millonaria con el SAT

El multimillonario ha advertido en diversas ocasiones que no piensa pagar "ni un rábano" al SAT, manteniendo un discurso contra los gobiernos por el cobro de impuestos, pues sostiene que esta práctica es un robo "para mantener a los parásitos".

"Él tiene un alegato y se le está escuchando como a todos, él sostiene que le están queriendo cobrar doble, una especie de venganza de gobiernos anteriores , se está revisando porque si hay algo injusto se tiene que reponer el procedimiento, si no, reafirmar lo que está demandando el SAT, que se pague", agregó.

"Espero que se llegue a un buen entendimiento, ya hay juicios en la Suprema Corte en donde tiene que pagar una cantidad y hay otros procesos también, y se está buscando un acuerdo y hay entendimiento, hay diálogo, pero nosotros no podemos condonar impuestos a nadie, ni dar trato preferencial a nadie, y esto lo entienten todos, incluso Ricardo Salinas Pliego ", explicó AMLO.

Cuestionado sobre el tema en La Mañanera del 7 de julio de 2022, Andrés Manuel López Obrador a seguró que no hay condonación de impuestos en su gobierno, por lo que se está buscando un acuerdo con Salinas Pliego , quien "entiende" que no hay "trato preferencial a nadie" en la 4T.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.