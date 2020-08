AMLO asegura que hay reserva de 100 mil millones de pesos para vacuna de Covid-19

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en La Mañanera que su Gobierno cuenta con una reserva de 100 mil mdp para adquirir la vacuna por el SARS-CoV-2, una vez esta sea autorizada y comience a distribuirse por el mundo.

AMLO indicó en la conferencia matutina que a pesar de que hay empresas que anunciaron que pondrán la vacuna al servicio de la gente sin fines de lucro, el Gobierno de México cuenta con presupuesto para la adquisición del fármaco.

“Estamos ya estimando el costo de dosis, hay en estas investigaciones que se están llevando a cabo, hay empresas y esto lo celebramos, que al poner la vacuna al servicio de la gente están diciendo que no va a tener propósito de lucro, es decir, que no van a cobrar, de las empresas hay cuando menos una, esto nos los ha informado el secretario de Relaciones Exteriores que van a ser los gastos mínimos, pero que no va a tener propósitos de lucro”, señaló el mandatario.

Andrés Manuel aseguró que el Gobierno Federal cuenta con hasta 100 mmdp para invertir en la vacuna, todo en función del costo de esta, el cual no se ha determinado, pero se estima que podría tener un bajo costo.

(El Gobierno) tendría los fondos suficientes, sí cuestan muchos las dosis tenemos una reserva hasta de 100 mil millones de pesos, sí es un costo moderado hasta 50 mil, y si es un costo bajo hasta 25 mil millones, porque tenemos finanzas públicas sanas, y lo más importante es la salud del pueblo, entonces eso iría contemplado en el presupuesto”, aseveró en La Mañanera.

López Obrador agregó que México tiene una consideración especial porque “fuimos los primeros en proponer que se pusiera al alcance de todos los pueblos la vacuna, que no se acapararan los medicamentos, ni las vacunas, hay una propuesta en la ONU de México en ese sentido. Vamos a ser atendidos de manera especial”.

México tiene entendimientos con 3 laboratorios

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó en La Mañanera que México tiene entendimiento con 3 de los principales laboratorios que trabajan en la vacuna contra el Covid-19 para tener un pronto acceso a la misma.

Estos laboratorios de talla internacional ya se encuentran en la fase 3 de la vacuna, la cual ya se está comprobando su efectividad en casos activos para poder comenzar su preparación en masa y ser distribuidos al resto de los países.

Señaló que hubo entendimiento con tres empresas distintas, una de EUA y dos de China; se trata de la estadounidense Janssen Pharmaceutica y las chinas, CanSino Biologics y Walvax Biotechnology.

Este entendimiento permitirá a nuestro país el acceso a dichas vacunas”, declaró el canciller, Marcelo Ebrard.

