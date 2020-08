AMLO asegura que la UIF no ha iniciado investigaciones contra políticos implicados en caso Lozoya

Coahuila.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, indicó que hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) no ha recabado la información necesaria para presentar cargos en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), contra de algunos de los políticos relacionados al caso de corrupción en la paraestatal Pemex y en la aprobación de la reforma energética, casos por los que se investiga a Emilio Lozoya.

“Está iniciando apenas el proceso (de investigación), no debe olvidarse que ya la Fiscalía es independiente”, dijo López Obrador.

Agregó que, por ende, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no está realizando algún tipo de investigación en contra de los presunto implicados,pues corresponde a la FGR presentar una solicitud para comenzar con las indagatorias.

No, es la denuncia que presenta el señor Lozoya y no han hecho ninguna solicitud al Ejecutivo, en este caso a la oficina de Investigación Financiera, no tengo yo información de que hayan solicitado pruebas sobre manejo de dinero”, puntualizó.