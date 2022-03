AMLO asegura que llamar "borregos" a legisladores del Parlamento Europeo no es insulto

México.- El presidente AMLO aseguró que llamar "borregos" a los legisladores europeos "no es ningún insulto", luego de la respuesta de su gobierno al Parlamento Europeo por declarar a México el lugar más peligroso para periodistas fuera de una zona oficial de guerra.

En La Mañanera de este viernes 11 de marzo desde Chiapas, el presidente Andrés Manuel López leyó la carta al Parlamento Europeo, en la cual el gobierno de México lamentó que los legisladores "se sumen como borregos" a la estrategia "golpista" contra la Cuarta Transformación, que él encabeza.

A este respecto, AMLO insistió en que no está insultando a los legisladores europeos al llamarlos "borregos", pues él mismo ha presenciado cómo en el Parlamento británico conservadores y liberales se interrumpen mutuamente imitando el balido de los borregos.

"Es lamentable que se sumen como borregos, y esto no es ningún insulto, cuando me tocó ir al Parlamento inglés en Londres, que se ponen cara a cara conservadores y liberales, cuando está hablando un legislador, ya sea conservador o liberal, empiezan los opositores a decir 'meeh, meeh', yo creo que eso es lo que significa ¿no? Aquí en México sí sabemos qué es ser borregos", explicó el mandatario.

"Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal", dice textualmente la carta de AMLO al Parlamento Europeo.

AMLO aseveró que es "completamente falso" lo señalado por el Parlamento de Europeo sobre los asesinatos de periodistas en México, la impunidad y la corrupción, atribuyendo la violencia a una herencia del "periodo neoliberal".

Incluso comparó los cinco periodistas asesinados en lo que va del 2022 con los 5 mil homicidios registrados en el país en el mismo periodo, al tiempo que recalcó que los asesinatos de periodistas ya no son perpetrados por el Estado.

"Sepan diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas", dice la carta de AMLO.

En ese sentido, el presidente López Obrador tildó a los legisladores europeos de "conservadores" y "colonialistas" por aprobar la resolución de condena a su gobierno, cuando en sexenios pasados guardaron silencio ante los crímenes del Estado mexicano.

En su explicación, AMLO aseveró que no permitirá que nadie le falte el respeto a las autoridades mexicanas.

"Estos legisladores europeos muy conservadores, con mentalidad de colonialistas, aprueban una resolución condenando al gobierno de México, antes como México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados, cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas, pero no, nosotros no podemos aceptarlo, que nadie le falte el respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas", subrayó.

En su comunicado, el gobierno de México recordó que el presidente López Obrador cuenta con una aprobación ciudadana del 66%, por lo que pidió a los legisladores europeos que se informen y "lean bien las resoluciones" antes de emitir su voto.

En el mismo tono de confrontación, el gobierno de AMLO le recuerda a Europa que "ya no somos colonia de nadie", por lo que pide al Parlamento Europeo dejar atrás su "manía injerencista".

"No olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial", dice la carta de AMLO al Parlamento Europeo.