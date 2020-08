AMLO asegura que no se obliga a burócratas a comprar boletos para la rifa del avión presidencial

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró en La Mañanera que no se está obligando a burócratas, ni miembros del Gobierno Federal, a comprar o vender boletos de lotería para la rifa del avión presidencial.

AMLO hizo esta declaración luego de que se diera conocer que empleados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), reportaron que habían sido obligados a comprar boletos para la rifa que se realizará el próximo 15 de septiembre, misma que repartirá 100 premios de 20 millones de pesos cada uno.

No es cierto que se les esté obligando a los burócratas a comprar un cachito de la lotería, no es cierto, no se obliga a nadie, todo es voluntario quien quiera ayudar a vender y a comprar cachitos de la rifa”, declaró Andrés Manuel.