AMLO asegura que podría no ponerse la vacuna Covid-19 por haber padecido la enfermedad

Oaxaca.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que no sabe si deberá aplicarse la vacuna contra la Covid-19, una vez que se comience con el Plan de Vacunación a adultos mayores este lunes 15 de febrero.

AMLO indicó que, luego de haberse contagiado del coronavirus SARS-CoV-2, los médicos que trataron su enfermedad serán quienes determinen si debe aplicarse o no la vacuna, debido a que ha generado inmunidad al virus.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Primeramente, López Obrador, de 67 años de edad, dijo que de apegarse al Plan de Nacional de Vacunación, le tocaría ponerse la dosis cuando la brigada comience en la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México, pues su residencia se mantiene dentro de Palacio Nacional.

Sin embargo anticipó que él ya padeció la Covid-19, por lo que será decisión de los expertos si deba aplicarse o no la vacuna.

Como yo ya padecí de covid, y me dicen los médicos que me atiende que tengo protección que ellos tienen que valorar si me debo de vacunar pronto o esperar”, declaró AMLO.

El mandatario recordó que debe haber igualdad en la aplicación de las vacunas, por lo que no se vacuna una vez que llegaron las primeras dosis a México, pues consideró que sería un acto de influyentismo.

Leer más: Último momento: llegan a México 870 mil dosis de la vacuna contra Covid-19 de AstraZeneca

“Si cuando legaron las primeras vacunas de Pfizer me hubiera yo vacunado (…) pues entonces no me hubiese contagiado del covid”, dijo el presidente.

Andrés Manuel aseguró que todos los mexicanos tendrá acceso a la vacuna contra el coronavirus, recordando que cada quien será responsable de decidir si aplicarse el fármaco o no, pues es un derecho universal.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo informó que será este lunes 15 de febrero que comience el Plan Nacional de Vacunación Covid-19 en todo México, inoculando a adultos mayores a 60 años de edad.

Leer más: México se aproxima a las 174 mil muertes por Covid-19 a un día de comenzar plan de vacunación