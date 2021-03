AMLO asegura que “puede ser cierto” préstamo millonario a Epigmenio Ibarra

Veracruz.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, indicó que el préstamo por 150 millones de pesos al periodista Epigmenio Ibarra, “puede ser cierto” como dio a conocer Carlos Loret de Mola el 18 de marzo.

AMLO fue cuestionado en su conferencia matutina desde Coatzacoalcos, Veracruz, sobre el reportaje de Carlos Loret de Mola donde exponía que el comunicador Epigmenio Ibarra había recibido un préstamo por 150 millones de pesos a través del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

El presidente Andrés Manuel aseguró que podría ser verdad el préstamo que Epigmenio recibió de Bancomext, asegurando que para esos sirven las instituciones bancarias.

Puede ser cierto porque Nacional Financiera y Bancormext dan créditos a las empresas. Y la empresa de Epigmenio tiene la posibilidad de recibir crédito”, declaró AMLO.

En este sentido AMLO señaló al periodista Carlos Loret de Mola como una persona que busca afectar a su gobierno, defendiendo a Epigmenio de no ser un periodista “chayotero”, asegurando que su gobierno no beneficia a los medios.

“Nosotros no apoyamos, no damos créditos a periodistas para que hablen bien del Gobierno. Nosotros no repartimos chayote”, aseveró.

¿Qué dijo Loret de Mola?

El día de ayer 18 de marzo, a través de Latinus, Carlos Loret de Mola dio a conocer que el documentalista, y muy allegada persona del presidente Andrés Manuel, Epigmenio Ibarra, recibió un préstamo por 150 millones de pesos por medio de empresas a fines federales.

Fue durante el año 2020, cuando miles de empresas se vieron afectadas por la crisis económica de la pandemia que Epigmenio recibió el préstamo para rescatar a su organización, a pesar del anuncio de AMLO de no realizar este tipo de acciones para beneficiar a privados.

Así, Argos Comunicación, empresa que dirige Epigmenio recibió el préstamo e dos partes; el primer pago por 100 millones de pesos y el segundo por 50 millones de pesos a través de Bancomext.

El préstamo entregado a Argos Comunicación sería destinado para financiar las producciones multimedia con las que la empresa ya estaba comprometida, así como para la compra de equipo de grabación.

El contrato por el préstamo establece que la empresa deberá pagar el préstamo a más tardar en 2024, año en que concluye el sexenio de Andrés Manuel.

Epigmenio Ibarra logró obtener el préstamo por 150 millones de pesos a través de un fideicomiso creado exclusivamente para entregar la cantidad a Argos Comunicación, pese a las grandes críticas que AMLO ha hecho a este tipo de recursos, donde incluso canceló ciento de fideicomisos durante el 2020, los cuales, en su consideración, ayudaban a la corrupción en el gobierno.