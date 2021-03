AMLO asegura que todas las obras de su administración deberán finalizar en 2023

Veracruz.-El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita por el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, anunció que el gobierno decidió no iniciar obras que se prolonguen hasta el 2024, fecha en la que concluye su administración, a fin de no dejar obras inconclusas.

Así lo dio a conocer durante la inauguración de obras en el puerto veracruzano donde aclaró el riesgo que puede haber al no darle continuidad a las obras.

"Política es tiempo, tenemos que tener eso presente. A veces nos olvidamos y se hacen proyectos que no se pueden concluir en un sexenio y quedan inconclusos y no siempre se les da continuidad a esos proyectos, aun cuando se trate de gobiernos surgidos de los mismos movimientos, siempre se abandonan proyectos que se dejan en proceso, no hay continuidad", mencionó.

Agregó que cuando se le explica que un proyecto se puede extender hasta el 2024 surgen las preocupaciones: "nosotros hemos decidido no iniciar nada que no se vaya a terminar antes del 24, nada. Cada vez que me dicen que vamos a terminar en el 24, me preocupa, porque yo quiero que todo lo terminemos en el 23, por cualquier imprevisto".

Apuntó que para 2023 debe haber concluido obras como la nueva refinería de Dos Bocas, así como la planta coaquizadora de Tula ya que, para ese año, mencionó el objetivo es, "dejar de comprar petróleo y gasolina al extranjero", ya que la idea es procesar toda la materia prima con la que cuenta el país.

Así mismo otros de los proyectos que mencionó deben concluir en 2023 es el de concluir la construcción de el Tren Maya, para después crear los mecanismos que permitan su operación no se vaya a quiere privatizar el ferrocarril del Istmo o privatizar los puertos.