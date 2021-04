AMLO busca desesperadamente a quien culpar por sus errores: Loret de Mola

CDMX.- El comunicador Carlos Loret de Mola consideró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca desesperadamente a quien culpar ante las dificultades o errores en la administración de la Cuarta Transformación.

Todo lo anterior como respuesta a AMLO por difundir el videomontaje en el cual participó Loret de Mola en el 2005, cuando transmitió a nivel nacional el arresto de Israel Vallarta y Florence Cassez.



El exconductor del programa de Televisa "Primero Noticias" dijo que lo hecho por el presidente López Obrador este 7 de abril es una "representación precisa de lo que es su gobierno", ya que según su consideración evita dar respuesta a los inconvenientes y busca a quien culpar.

Loret de Mola dijo que hace 16 años aceptó su error y ofreció disculpas públicas , además, que enfrentó consecuencias penales por lo sucedido. El periodista también acusó a Andrés Manuel López Obrador de esconder la realidad con el tema, clara insinuación a una cortina de humo.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, explicó que los ataques en su contra no son para exponer e informar sobre el caso Cassez-Vallarta, sino para ocultar la realidad en los temas de "Pío, Felipa, Epigmenio, Bartlett, Irma Eréndira", así como para "no dar a la sociedad una explicación sobre una vacuna no aplicada".

