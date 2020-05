AMLO buscará con CFE y Sener cambiar reglas de industria eléctrica

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) buscará ir por la vía legal contra los intereses de particulares en la industria eléctrica.

Durante La Mañanera, AMLO pidió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía (Sener) dar la batalla legal en los tribunales.

Andrés Manuel dijo que en México hay Estado de derecho, respeto a las decisiones del Poder Judicial, a favor de energías limpias y combate a la corrupción.

Tienen instrucciones de la CFE y la Secretaría de Energía para defender la decisión de que no haya privilegios para las empresas, no es posible que estemos pasando por un mal momento económico y que ellos quieran seguir.

Además aseguró que no se suspenden y se cancela ningún contrato, "no hay expropiaciones, no hay estatismo, no hay nacionalización de la industria eléctrica como lo hizo el presidente Adolfo López Mateos, es que no haya corrupción, porque pagar sobre precios por la energía eléctrica porque los consumidores tendrían que pagar más", expresó.

Por último AMLO criticó que las empresas "contraten gacetillas en periódicos del extranjero y aunque no le pongan IP, no nos hará cambiar porque no podemos permitir la corrupción, si al diálogo, que se entienda que es que hacían antes era porque se los permitían".

