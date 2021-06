AMLO buscaría incorporar la Guardia Nacional a la Sedena con reforma constitucional

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) analiza enviar una iniciativa de reforma constitucional para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dejando así de formar parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con El Universal, que cita a fuentes del primer círculo del gobierno de AMLO, el mandatario planteó a su gabinete y legisladores la posibilidad de presentar esta esta iniciativa para la segunda mitad de su sexenio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El plan es de una reforma constitucional que requiere de una mayoría calificada -dos terceras partes de cada cámara del Congreso de la Unión- para su aprobación y el aval de 17 legislaturas locales", señala el medio de comunicación.

Leer más: Felipe Calderón pide no promover a polarización en la CDMX ante resultados en elecciones

Presuntamente fue durante el encuentro que sostuvo AMLO con empresarios del Consejo Mexicano de Negocios ayer jueves que adelantó que presentaría tres iniciativas de reforma: una para fortalecer a Pemex y la CFE, una para modificar el INE sin eliminarlo, y otra para que la Guardia Nacional se incorpore a la Sedena.

Fuentes internas de la SSCP habrían asegurado que la iniciativa sobre la Guardia Nacional lleva meses en análisis, pero hasta ahora e comenzó a revisar su presentación debido a que se trata de una corporación policial que funge como de forma descentralizada.

Por otra parte, justamente ayer en su conferencia mañanera AMLO aseguró que pese a que Morena perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, él seguirá presentando iniciativas de reformas aunque sean rechazadas por los legisladores de la oposición.

Leer más: Miles reprochan a AMLO el menosprecio a clase media que no votó por Morena

"Ahora que se obtuvo la mayoría simple en la Cámara dicen nuestros adversarios: 'ya no va a haber reformas constitucionales' o 'el titular del Ejecutivo ya no va a presentar iniciativas'. Si son necesarias las voy a presentar, aun cuando no pasen o las rechace", advirtió el presiente.

En ese momento, sólo adelantó que aún está pendiente resolver el problema de la falta de apoyo a la Comisión Federal de Electricidad, porque la reforma energética del sexenio pasado buscó "destruir la CFE", y en caso de que los legisladores rechacen sus propuestas, quedará en evidencia que no representan al pueblo, sino a "intereses creados".

Pobladores de Coyuca de Catalán piden ayuda; llevan días sitiados por el crimen organizado

Síguenos en