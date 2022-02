AMLO celebra actuar de Martín Orozco al apoyar se investigue a jefe de la SSP acusado de tortura

Aguascalientes, Ags.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hoy celebró la postura que ha tomado el gobernador panista de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, sobre la detención de su secretario de seguridad pública, Porfirio Javier Sánchez Mendoza.

El titular de la SSP de Aguascalientes fue arrestado el día de ayer en la 14 Zona Militar, ubicada en ese estado, por elementos de la Fiscalía General de la República. Tras notificarle que era detenido por el delito de tortura Sánchez Mendoza fue trasladado vía aérea a las instalaciones de la FGR de la ciudad de México.

Tras este hecho el gobernador Martín Orozco Sandoval afirmó que van a colaborar con las autoridades federales, no obstante, dejó en claro que Sánchez Mendoza "realizó sus funciones con una conducta intachable y con resultados que han sido óptimos para lograr estándares que nos colocan como un estado en el que se cuenta con altos índices de seguridad".

Hoy, la prensa cuestionó a AMLO sobre el tema durante la rueda de prensa La Mañanera que ofreció en el estado de Hidalgo, ahí el mandatario federal celebró que Martín Orozco se mostraba dispuesto a que se investigue a uno de los funcionarios que conforman su gabinete.

"Ayer que hubo esta detención me llamó la atención y lo celebró y no profundicé más, pero la declaración del Gobernador de Aguascalientes diciendo que ellos estaban de acuerdo en que se investigara. ¡El propio gobernador! Eso pues es de destacarse. Por lo general, o se quedan callados o defienden. En este caso que se aplique la ley, que se investigue, que se investiga si hay o no hay responsabilidad. Eso es lo que considero básicamente", señaló.

Sobre este y otros casos en los que se han visto involucradas autoridades de seguridad en la comisión del delito, AMLO señaló que corresponde a las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) resolver los casos.

"Lo que considero que estos casos ya están en la Fiscalía General de la República y no quiero agregar nada siento que corresponde la FGR hacer las investigaciones con mucho apego a la legalidad. No inventar delitos. No fabricar delitos a nadie. Que no haya impunidad para nadie. Que todos tengamos confianza en las autoridades. Que no se politicen los asuntos y que al mismo tiempo no haya protección para nadie", concluyó.

Por su parte, esta mañana, el gobernador Martín Orozco, emitió un mensaje a la ciudadanía de Aguascalientes asegurándoles que el estado continuará tan seguro como hasta hoy lo ha sido a pesar de que actualmente esté detenido el titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

"La seguridad en el estado no la descuidaremos ni un solo minuto, la paz y la tranquilidad de cada uno de ustedes es y seguirá siendo prioridad hasta el último día de mi gobierno", señaló.

Asimismo, anunció algunos ajustes que ha hecho dentro de su gobierno con la finalidad de mantener el orden en la entidad.

"He girado instrucciones a mis colaboradores para reforzar la coordinación entre las corporaciones municipales, estatales y federales. La seguridad no depende de una sola persona, sino de instituciones que se han consolidado a lo largo de los años... Tengan la certeza de que estamos trabajando y vamos a mantener los niveles de seguridad a los que estamos acostumbrados en Aguascalientes"

Dijo el mandatario panista Martín Orozco, que este 2022 concluye su administración.