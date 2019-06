AMLO celebra aprobación del T-MEC y apuesta por el libre comercio

Ciudad de México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá por la Cámara de Senadores, y dijo que su gobierno le apuesta al libre comercio y a fortalecer las relaciones comerciales con ambos países, y destacó que "estamos de acuerdo y no hay ninguna duda".

En un video publicado en redes sociales, AMLO destacó la unidad mostrada por los legisladores de los diferentes partidos políticos en el Senado, pese a los votos en contra de los senadores de su partido.

El presidente López Obrador destacó que México se adelantó en la aprobación del T-MEC, y destacó que: "Hay unidad y que estamos de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones con Estados Unidos y Canadá; estamos apostando por el libre comercio, sabemos que hace falta esta ratificación como también hacía falta un complemento, el que cambiara la política económica como está sucediendo".

Desde la biblioteca de su casa, el mandatario mexicano dijo que después del Tratado de Libre Comercio no se impulsaron las actividades productivas; no se fortaleció el mercado interno; no se crearon empleos en el país y lo más lamentable, destacó que no se combatió la corrupción y la pobreza.

En estas nuevas circunstancias, dijo que ahora se pueden tener esas relaciones comerciales beneficas, porque significa inversión extranjera, empleos y tener garantizado el comercio de las mercancías que se producen en el país, y que se deberá de complementar con el crecimiento económico y bienestar que debe de haber en el país.

AMLO reiteró la convicción de mantener relaciones de amistad y de cooperación para el desarrollo, en donde se logre una integración de los pueblos de las tres naciones, finalizó.

Previamente, el Senado de la República ratificó este miércoles el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994.

En el segundo día de un periodo extraordinario de sesiones, los senadores aprobaron el dictamen que ratifica el T-MEC por 114 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, convirtiendo a México en el primero de los tres socios en hacerlo.

La renegociación del TLCAN se inició en agosto de 2017 a instancias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lo calificaba del peor acuerdo comercial en la historia de su país.

Las partes firmaron el nuevo instrumento el 30 de noviembre de 2018, el último día de mandato del hoy expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), y para que entre en vigor debe ser ratificado por las ramas legislativas de los tres países.