AMLO compara redes sociales con la Santa Inquisición; revisarán censura a libertad expresión

México.- Durante la conferencia matutina el presidente de México Andrés Manuel López Obrador comparó a las redes sociales con la Santa Inquisición por la reciente censura que sufrió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En días pasados se registraron violentas protestas en el Capitolio de Washignton en Estados Unidos, provocadas por seguidores de Donald Trump, quienes buscaban que no se realizara el conteo de votos que daría la certificación del triunfo de Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos.

Estas protestas dejaron 4 personas muertas, y un número importante de civiles y policías heridos. El ataque ocurrió al término de un mitin que Donald Trump realizó afuera de dichas instalaciones.

Durante las protestas y durante el conteo de votos, Donald Trump fue censurado a través de Twitter, pues supuestamente ponía en conflicto las políticas de la red social.

Tras ello, AMLO, como se le conoce al presidente de México, se pronunció en contra de la censura que sufrió Trump a través de redes sociales, tanto de Twitter como de Facebook. Incluso llegó a declarar que la actitud de Mark Zuckerberg fue muy arrogante.

Por ello, recibió el agradecimiento de Donald Trump, quien dijo que ahora lo ve como un amigo.

El día de hoy, López Obrador declaró sobre el tema nuevamente, comparando a las redes sociales con la Santa Inquisición y señaló que en México se debe revisar el tema de garantizar el derecho a la información.

"Ya me pronuncié por lo que hicieron las plataformas de Twitter y de Face en los últimos tiempos. No puede ser, repito, que una empresa particular se erija en la institución mundial -por sus alcances- de la censura, como la Santa Inquisición de nuestros tiempos, en lo que corresponde a las redes sociales. Eso no se puede aceptar, no se puede permitir, porque eso va en contra de la libertad" declaró el presidente de México.

La Estatua de la Libertad en Nueva York se está poniendo verde de coraje, porque no quiere pasar a ser un símbolo vacío.

Señaló que pese a que en Estados Unidos está dictaminado en la primera enmienda el derecho a la libertad de expresión, cuando se escribió nunca se pensó que una empresa sería más grande que el gobierno.

Por otra parte, López Obrador reconoció que había una situación que México debía comenzar a analizar y era esta cuestión de la privacidad y el uso de datos personales en aplicaciones de redes sociales.

"La invasión a la intimidad porque, ¿cómo es posible que una empresa particular va a saber todo lo que hacemos los seres humanos?, nuestros gustos, lo que hacemos en público y lo que hacemos en privado, nuestras pláticas familiares, las pláticas con nuestros amigos ¿Y eso quién lo regula? (...) Sí, me estaban diciendo que si se tiene un teléfono y entonces escuchan que nos queremos comprar un par de zapatos, aparece en la pantalla ‘zapatos en oferta’" opinó el presidente de México.

"Sería muy bueno que un día invitemos a un especialista sobre esto, porque la mayoría de la gente no sabe que los teléfonos son micrófonos, ¿y por qué ocultarlo?, ¿por qué no decirlo?, que se sepa. Y si eso está permitido, si es legal, si es moral, si no es algo atentatorio a la libertad" explicó Andrés Manuel López Obrador.

Finalmente, señaló que su gobierno comenzaría a revisar las limitaciones y alcances que tienen las aplicaciones para hacer uso de los datos personales.

"Nosotros vamos aquí en México a atender este asunto; desde luego, buscando recoger opiniones. Lo que queremos en México es que se garanticen las libertades, cero censura, prohibido prohibir".