AMLO confía en Gertz pese a que comparte abogado con Lozoya

En las últimas horas fue dado a conocer que el abogado del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz es el mismo que lleva el caso de Emilio Lozoya, ex director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que actualmente está prófugo de la justicia.

Tras dicha noticia, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó confiar en Alejandro Gertz, ex claro, "no hay impunidad tolerada, y sí le tengo la confianza al fiscal general. Creo que es un hombre recto que no va a proteger a grupos de intereses creados", expresó.