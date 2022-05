"AMLO confía en mí": Nora Ruvalcaba, de Morena, por tercera vez busca gobernar Aguascalientes

Aguascalientes, Ags.- "La tercera es la vecida" dijo a DEBATE Nora Ruvalcaba, la mujer que por tercera ocasión busca la gubernatura de Aguascalientes. Ahora, dice, será la buena, pues compite de la mano de MORENA, partido político que fundó el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con quien resaltó comparte una larga historia de lucha.

La candidata, que lleva 24 años dedicados a la docencia, habló con DEBATE sobre las necesidades que este 2022 ha visto en Aguascalientes y sobre cómo las solventaría, claro, aplicando la política de austeridad que el autoproclamado gobierno de la Cuarta Transformación (4T) ha promovido.

Asimismo, la morenista se permitió presumir que de ser ella la ganadora en las próximas elecciones del 5 de junio se "va a beneficiar a Aguascalientes", pues el trato que sostendrá con el mandatario federal permitirá crear nuevas obras y programas sociales en la entidad, beneficio que, dijo, difícilmente lograrán sus contrincantes: Tere Jiménez, de "Va por Aguascalientes", alianza del PAN, PRI y PRD; Anayeli Muñoz (Movimiento Ciudadano), Martha Márquez, Alianza PVEM-PT y Nat Rodríguez, de Fuerza por México.

Nora, platícanos ¿desde cuándo sueñas con ser gobernadora de Aguascalientes?

Esta es la tercera vez que voy como candidata por la gubernatura de Morena (2010, 2016 y 2022)… La tercera es la vencida y el que persevera alcanza. Desde hace 24 años comencé a participar como candidata a diputada federal. En aquel tiempo (1997) el presidente del PRD es quien ahora es el presidente de la República. Desde aquella fecha abrazamos el proyecto alternativo de nación, desde esa fecha estamos luchando para que lleguen gobiernos honestos, austeros, que no sean corruptos y que respondan las expectativas de la gente. Ahora estoy en esta tercera oportunidad… para que pueda florecer la transformación aquí.

¿Qué cualidades crees que te conviertan en la mejor candidata a la gubernatura de Aguascalientes?

Hay dos opciones, dos caminos: continuar por el camino de la corrupción, que es el que caracteriza a nuestra adversaria, o bien terminar por sentar las bases de un gobierno honesto, esa es la principal cualidad. Además de ser una persona honesta, soy una persona perseverante, que lucha por sus ideales, soy maestra de las ciencias sociales… soy licenciada en derecho, tengo una profunda vocación con el respeto a la legalidad, a las reglas del juego, y me queda claro que si el Estado se instituyó fue para garantizar y salvaguardar el bienestar de las personas… Ese es el sueño que tenemos, que quién llegue a gobernar, a representarnos, cumpla con el fin para el cual fue creado el Estado.

En Aguascalientes daremos soluciones con sustento, no con ocurrencias: Nora Ruvalcaba

¿Qué le duele a Aguascalientes? ¿Cuáles son las principales necesidades que crees tiene la gente?

Le duelen muchas cosas, pero le duelen cinco cosas más que nada: la inseguridad, la falta de oportunidades, sobre todo en materia económica; el no tener acceso al agua, el no tener una cobertura de servicios de salud o atención médica gratuita, el no tener oportunidades y caer en varios índices de pobreza... Pero hay cuatro problemas que tiene Aguascalientes de manera especial, primordial, rebasamos la media nacional: madres solteras y la mayoría son adolescentes, suicidios, diabetes infantil y en que las personas a muy temprana edad empiezan a consumir drogas.

¿Cuál sería el primer cambio que realizarías en Aguascalientes de ganar tú la gubernatura?

¡Tomar protesta! (ríe). Y Cuando lleguemos a la toma de protesta seguramente ya vamos a llegar con una intensión de un plan… nosotros vamos a llegan en octubre y vamos a poder trabajar en ese presupuesto de egresos… Vamos a empezar a trabajar primero en un plan de austeridad porque queremos reorientar recursos, aquí nadie, ningún funcionario de primer nivel, va a ganar más que el presidente de la República… queremos demostrarle a la ciudadanía que si no robamos y que si somos congruentes es posible que podamos atender la problemática social que existe.

¿Qué piensas de esta frase “entre mujeres podremos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño”?

Desde que yo llegué a la primera candidatura… empiezas a aprender que efectivamente hay una competencia muy distinta entre hombres y mujeres. Se define que entre hombres se pueden ayudar mutuamente y se cree que entre mujeres nos echamos tierra… Durante todos estos años de lucha nosotros hemos impulsado con diferentes partidos políticos la paridad… Hoy afortunadamente ya llegamos a la paridad.

¿Crees que Aguascalientes sea un estado machista? Si tu respuesta es sí ¿qué harás para cambiarlo?

¡No! Yo creo que el machismo es un problema de educación. Esta es la primera vez que no escucho, ni a los machos, ni a muchas personas, decir que Aguascalientes no está preparado para ser gobernado por una mujer, no les va a quedar de otra, somos cinco, pero sí lo escuché en 2010 y en 2016.

¿Qué se acciones se harán para combatir la pobreza y rezago?

Dos cosas: está demostrado ya que si no robamos e implementamos el plan de austeridad se pueden destinar los recursos para que sigamos ayudando a las personas que no han tenido la misma condición de oportunidades.

¿Entre tus planes de trabajo está el rescatar las fuentes de empleo tradicionales de Aguascalientes?

Existen todavía productores (vinícolas)… entonces hay que apoyar a esa tradición, a esa cultura, porque tiene que ver con el turismo, la economía y cultura... y si hay más personas que quieran invertir hay que apoyarlo. Igual el deshilado… es algo que se ha abandonado ya en las escuelas primarias... hoy ha desaparecido, ya en las escuelas no se hace este tipo de manualidades. También hay que rescatar otra tradición: necesitamos implementar el corredor norte-sur, y ahí tenemos ya la infraestructura, ahí está ya las vías del ferrocarril… primero de turismo y después de servicio.

De gobernar Aguascalientes ¿cómo será la relación con el presidente de México?

Va a ser una relación maravillosa que va a beneficiar a Aguascalientes… Tengo 24 años de conocerlo. Hemos estado todos estos procesos de lucha. Nos hermanan muchas luchas pero también muchos sueños.

Ahora me queda claro que él tiene confianza en mí persona, sabe que no soy una persona ladrona, ni corrupta, sabe que todo lo que gana Aguascalientes sabe que no voy a desviar ni un peso y esa confianza le va a permitir a Aguascalientes invertir en infraestructura social-productiva y eso va apuntalar la economía en Aguascalientes. Además, le voy a llevar varios proyectos… ampliación del Aeropuerto Internacional Jesús Terán. Vamos a reactivar por ejemplo las licencias para reactivar la industria minera.

La relación con el presidente va a ser una relación como ha sido hasta ahora: cordial, de confianza, de compañerismo… se que va ayudarnos a que Aguascalientes cambie de rostro.

Mario Delgado, dirigente de MORENA, invita a Aguascalientes a votar por Nora Ruvalcaba

¿Algún mensaje que desee enviar a los habitantes de Aguascalientes?

La gente lo que quiere es un cambio, el cambio verdadero... Quiero decirles que, de verdad, el futuro de Aguascalientes y la posibilidad de cambiarle el rostro a Aguascalientes está en ustedes, ustedes son los que mandan, por lo tanto les hago la invitación a que se atrevan a asistir a las urnas y que le den una oportunidad al cambio.