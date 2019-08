AMLO confía que pronto se resolverán amparos de Santa Lucía

México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía se resolverán pronto en el Poder Judicial y se aplicará el principio de justicia pronta y expedita.

"Yo espero que en unos días más el Poder Judicial resuelva sobre estos asuntos, es la información que tengo, que se va a resolver pronto y se va a aplicar el principio de justicia pronta y expedita porque se requiere, es un asunto de interés nacional", dijo en conferencia matutina.

El Mandatario federal insistió en que, con la promoción de amparos, existe un "sabotaje legal" para impedir que la obra en la base militar avance.

"Hay, como lo hemos estado diciendo y se puede constatar, una especia de sabotaje legal. La promoción de amparos masivos, ya no sé ni cuántos, yo hablaba de 40, luego me dijeron que 80, luego más de 100 amparos, para impedir que avancemos, esto también tiene que ver con el conservadurismo", refirió.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Reforma

López Obrador consideró que los que promueven las acciones legales contra la terminal aérea buscan que su Gobierno caiga en una provocación y se lance contra el Poder Judicial.

"Lo que quisieran también estos conservadores, además de corruptos, con todo respeto, torpes, lo que quisieran es que cayéramos en una provocación y nos lanzáramos contra el Poder Judicial para poder decir: 'ya vieron, ahí está el autoritarismo'.

"No, no, no, nosotros llegamos para construir una auténtica democracia, no una dictadura, no tenemos nosotros afanes autoritarios, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, y es muy fuerte el uso de la razón", señaló el Presidente en Palacio Nacional.