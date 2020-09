AMLO confirma demanda de Alonso Ancira en su contra por difamación

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó en La Mañanera, que Alfonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, quien se encuentra preso en España, presentó una demanda ante el Poder Judicial contra él por difamación.

“Aprovecho comentar que el señor de Altos Hornos de México que se llama Alonso Ancira presentó también una demanda en contra mía por la misma situación (caso de Emilio Lozoya), pues está en su derecho, pero tenemos pruebas de que él vendió la planta de fertilizantes a un sobre precio calculado en más de 200 millones de dólares”, declaró AMLO.

Andrés Manuel aseguró que esta demanda no se trata de un pleito entre el presidente de México y Alonso Ancira, pues recordó que él no tiene enemigos, sólo adversarios que buscan dañar el trabajo que ha realizado en el gobierno.

Agregó que su trabajo como presidente es velar por el patrimonio del país ante situaciones donde se pretenda privatizar los recursos o empresas que deben beneficiar a los ciudadanos.

No es un pleito, yo no me peleo con nadie, yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios y como presidente de México tengo que cuidar el patrimonio de los mexicanos”, aseveró López Obrador.