AMLO confirma presunta implicación de García Harfuch en caso Ayotzinapa

CDMX.- Tras revelarse que el actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, presuntamente recibía sobornos del cártel Guerreros Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que dicha información es real y se encuentra en el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que la investigación del caso Ayotzinapa sigue abierta.

En La Mañanera de este 21 de enero desde Palacio Nacional, AMLO reiteró el compromiso de su gobierno con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa para esclarecer el caso, para lo cual detalló que se trabaja de forma coordinada con el Poder Judicial, una comisión de la Fiscalía especializada, un grupo de asesores y defensores de derechos humanos.

Está abierta la investigación, todo esto se ha logrado porque tenemos el compromiso con los padres, madres de los jóvenes de Ayotzinapa de saber lo que sucedió y sobre todo encontrar a los jóvenes, ese es mi compromiso, entonces estamos trabajando de manera coordinada".

El mandatario confirmó que es real la información dada a conocer ayer por diario Reforma, que señala a García Harfuch y otros funcionarios y militares de Guerrero de recibir presuntos sobornos millonarios por parte del cártel de Guerreros Unidos en 2014, cuando el actual titular de la SSC-CDMX se desempeñaba como jefe de la Policía Federal en ese estado.

López Obrador aseguró que ha habido avances en la investigación pero no se han obtenido resultados concluyentes. Sin embargo, varios funcionarios han sido detenidos, entre ellos un capitán del Ejército, y todo ha ido reafirmando que la llamada "versión histórica" del caso Ayotzinapa fue manipulada.

"Eso que publicó el Reforma está en el expediente de la Fiscalía, no sé cómo lo obtuvieron pero es real, no es apócrifo, y sí, ya se tienen detenidos a más personas, ya hay una detención de un capitán del Ejército y está abierta la investigación, no hay todavía ningún resultado definitivo, lo que cada vez es más evidente es de que se fabricó la versión que originalmente se le presentó al pueblo de México".

En ese sentido, AMLO señaló que los testigos que deciden colaborar con la Fiscalía están recibiendo protección y garantías en el marco de la legalidad, ya que lo que se busca es romper el llamado "pacto de silencio", que ha dificultado el avance de las investigaciones.

Sin embargo, se mostró confiado en que se llegará a la verdad y se localice a los 43 normalistas una vez que se cuenten con todos los elementos y se comparen las versiones de los testigos, todo con la evidencia correspondiente.

"Yo tengo mucha confianza de que vamos a saber lo que sucedió y no queremos sólo basarnos en una versión, por ejemplo, esa declaración que dio a conocer el Reforma, ahí ya se dice qué fue lo que sucedió, lo dice un testigo, pero no podemos decir 'esto fue lo que pasó' hasta no probar todo e investigar más, porque no se trata de hacer otra faramalla, otra versión falsa nada más para decir 'ya se cerró el caso', darle carpetazo", aseveró AMLO.

Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigen justicia. Foto: Cuartoscuro

El presidente de México aseguró que en su gobierno no habrá "relaciones de complicidad con nadie", una diferencia que recalcó en contraste con las administraciones pasadas. "Por eso somos distintos, no somos iguales, lo digo con todo respeto a los anteriores gobernantes", dijo.

García Harfuch y los presuntos sobornos de Guerreros Unidos

De acuerdo con la declaración del testigo protegido a la que Reforma tuvo acceso, Omar García Harfuch recibía la cantidad de 200 mil dólares mensuales por parte de Guerreros Unidos cuando era jefe de la Policía Federal en Guerrero, en 2014, a cambio de permitir el trasiego de droga en la entidad.

Otros funcionarios y militares del estado también recibían sobornos, a decir del testigo, entre quienes señala a Leonardo Octavio Vázquez Pérez e Iñaki Blanco, secretario de Seguridad Pública y Procurador de Guerrero, respectivamente, durante el gobierno del perredista Ángel Aguirre.

Omar García Harfuch, jefe de la Policía Federal en el estado de Guerrero, brindaba información sobre posibles operativos y facilitaba el trasiego de heroína, dinero y armas", asegura el declarante identificado como "Juan", testigo clave en las investigaciones del caso Ayotzinapa.

Cabe decir que los testimonios de "Juan" han contribuido a encontrar restos de algunos de los normalistas, además de ayudar a fundamentar órdenes de aprehensión contra 18 militares presuntamente implicados, entre ellos un capitán del Ejército llamado José Martínez Crespo.

Tras darse a conocer la información, Omar García Harfuch se pronunció negando los señalamientos en su contra, a la vez que aseguró su trayectoria lo respalda y no tiene nada que ocultar.

"Niego categóricamente las declaracines dolosas hechas contra mi persona por un delincuente, hoy 'testigo protegido', publicadas por @reforma. Mi trayectoria en el combate a la delincuencia organizada en distintos frentes habla por si misma. No tengo nada que ocultar", manifestó desde su cuenta de Twitter.

