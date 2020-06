AMLO confirma que El Mencho NO murió ni fue detenido

Veracruz.- Este lunes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que solo fue un rumor la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera también conocido como El Mencho.

"Solo fue un rumor y eso fue parte de las noticias falsas", dijo además conformó que NO fue detenido ni tampoco murió "como se dijo en redes".

Además López Obrador dijo que pronto El Mencho y demás delincuentes del crimen organizado serán detenidos.

NO hay privilegios para nadie (...) antes se perseguía una banda y se perseguía a los que no tenían acuerdo, ahora NO, ahora es parejo para todos, el que comete un ilícito debe ser castigado, sentenció.