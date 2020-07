AMLO confirma que sí habrá Grito de Independencia y desfile militar pese a Covid-19

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que sí se realizará el festejo del Grito de Independencia desde Palacio Nacional el 15 septiembre, así como el desfile de las Fuerzas Armadas que se lleva a cabo el día siguiente.

Al ser cuestionado sobre el tema en la conferencia matutina de este miércoles, el mandatario detalló que todavía se analiza si se permitirá la presencia de personas en los eventos debido a la pandemia del Covid-19.

Guardada la sana distancia, con todos los protocolos de salud, pero sí va a haber (Grito de Independencia). No sabemos si vaya a haber gente, no sabemos, pero va a haber Grito", declaró.

Se estima que alrededor de 100 mil personas acuden cada año a la ceremonia del Grito de Independencia que se realiza la noche del 15 de septiembre desde Palacio Nacional y el Zócalo capitalino, y que es encabezada por el presidente de la República.

Asimismo, es costumbre que el 16 de septiembre se lleve a cabo un desfile de las Fuerzas Armadas al que acuden en promedio 400 mil personas para presenciar el paso de militares y marinos.

El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, había informado días atrás que la decisión de llevar a cabo la ceremonia del 15 de septiembre sería tomada con base en el número de hospitalizados por Covid-19 en CDMX, aunque en última instancia aclaró que la Secretaría de Salud no tiene la facultad para suspender un evento de tal magnitud.

El presidente, por su parte, no dejó de mostrar convicción en asegurar que la celebración no se cancelará al tratarse de una fecha histórica de gran importancia para los mexicanos.

Nosotros no vamos a suspender ninguna ceremonia que tenga que ver con fechas históricas. Imagínense, ¿cómo vamos a suspender el Grito? De ninguna manera, vamos a analizar en su tiempo cómo la vamos a realizar", aseveró AMLO.

Hasta este miércoles 29 de julio la CDMX se mantiene en el color naranja del semáforo epidemiológico, con 70 mil 612 casos confirmados y 8 mil 789 pérdidas humanas a causa del Covid-19, así como la tasa de indicencia de contagios más alta del país, con 782.96 por cada 100 mil habitantes.

