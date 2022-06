AMLO conserva su popularidad dividiendo y mintiendo, el pueblo quiere un cambio en 2024: Ricardo Anaya

A esto se suma el hecho de que hasta ahora la alianza Va por México no tiene un candidato o figura a destacar para las elecciones de 2024, mientras que Morena y AMLO presumen contar con varias "corcholatas" que ya dan muestra de su músculo electoral, como Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López.

Sin embargo, el panista advirtió que AMLO tiene razón en decir que "el pueblo no es tonto" , pues asegura que los mexicanos se están cansando de su "formulita" y falta de resultados, por lo que querrán un cambio en 2024 .

"Una vez que logra sembrar el odio ya no tiene que resolver los problemas, porque ya no ess su culpa. Aunque lleve 4 años de presidente, es culpa de los malos del cuento ", criticó Ricardo Anaya.

Anaya observó que la misma formula de "división y mentira" ha sido utilizada por líderes "autoritarios" como Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Evo Morales y Vladimir Putin. "No vayan a creer que López Obrador es el genio que inventó la formulita, simplemente hace lo mismo", añadió.

"Si el dinero no te alcanza, todo está subiendo, la economía va de mal en peor y la inseguridad está de la fregada, entonces ¿cómo le hace López Obrador para que la gente lo quiera seguir apoyando? ", cuestionó Anaya sobre AMLO.

