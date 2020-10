AMLO considera que caravana migrante busca influir en elecciones de EEUU

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), catalogó durante La Mañanera a la nueva caravana migrante de Honduras como “rara” y “extraña” para dirigirse a Estados Unidos durante el proceso electoral que celebrará elecciones el próximo 3 de noviembre.

AMLO indicó que es de extrañar que se haya permitido una aglomeración como una caravana migrante en Honduras, debido a que el país centroamericano se encuentra en toque de queda por la pandemia de Covid-19 que sigue afectando.

“Nos parece muy raro, es muy extraño el que salga esta caravana en víspera de la elección en Estados Unidos, es mucha casualidad, y cómo es que en Honduras, que hay hasta toque de queda, se permite que se integre este grupo que ya entró a Guatemala, que fue convocado en redes sociales, y si es muy extraño”, declaró Andrés Manuel.

El mandatario aseguró que su gobierno ya está investigando cómo y quiénes fueron los autores de la convocatoria a la nueva caravana migrante, pues consideró que también buscan crear confrontaciones en México ante su inminente paso por el país para llegar a Estados Unidos.

Es un asunto que tiene que ver con la elección en Estados Unidos, no tengo todos los elementos pero hay indicios que esto se armó con este propósito. No sé en beneficio de quien (...) de parte de quien, pero no nos estamos chupando el dedo", indicó AMLO.