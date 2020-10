AMLO considera reforma ante suspensión de SCJN a política eléctrica

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) amagó este jueves con presentar una reforma constitucional en materia energética ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de mantener la suspensión del acuerdo de política eléctrica de la Secretaría de Energía (Sener).

Durante La Mañanera de este jueves desde Palacio Nacional, AMLO consideró como instancia alternativa para defender el interés público proponer una reforma para garantizar el dominio de la nación sobre los recursos naturales.

Vamos a ver si no hay otra instancia para defender el interés público, si es necesario propondría en su momento una reforma constitucional para que prevalezca el dominio de la nación sobre los recursos naturales, y para que el interés del pueblo esté por encima de intereses personales o de grupos, por legítimos que sean", expuso AMLO.

Sin embargo, el mandatario adelantó que no actuará de manera autoritaria y todas las acciones pertinentes se llevarán a cabo apegadas al marco de la legalidad, a la vez que insistió en que su gobierno "no es un comité al servicio de particulares".

AMLO recordó que durante el periodo neoliberal "se abusó mucho", ya que "el propósito era dejarle el mercado de los energéticos al sector privado, tanto nacional como extranjero", lo que implicaba poner fin a paraestatales como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), algo con lo que su gobierno no está de acuerdo.

A manera de ejemplo, refirió el caso de la empresa española Iberdrola, que nombró al expresidente Felipe Calderón consejero de la compañía tras obtener cuantiosos contratos gubernamentales. Ante el anuncio de Iberdrola de no intervir en México de no haber "certidumbre jurídica", AMLO reiteró que su gobierno no cederá en su defensa del interés público.

Yo entiendo que con la nueva política de rescate no estén conformes, pero nosotros no vamos a ceder en este asunto porque tenemos que defender el interés público, el interés del pueblo, de la nación", aseveró.

Ayer miércoles 21 de octubre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la suspensión de la política eléctrica publicada el pasado 15 de mayo por la Secretaría de Energía (Sener), la cual se desprendió de una controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de la Competencia Económica (Cofece).

Desde el 25 de junio el ministo Luis María Aguilar había concedido una suspensión provisional de dicha política, medida que fue reafirmada ahora por la SCJN e impedirá que entre en vigor.

