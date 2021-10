"AMLO contra el mundo": Vicente Fox critica al presidente por negar estudio de USA sobre reforma eléctrica

México.- El expresidente Vicente Fox Quesada arremetió contra el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por "desmentir" un estudio que advierte que su reforma eléctrica aumentará las emisiones de carbono, el cual fue elaborado por el Departamento de Energía de Estados Unidos.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Vicente Fox describió la situación como "AMLO contra el mundo", criticando al presidente por asumirse como poseedor de "la razón y la verdad única" contra los hechos con tal de defender la reforma eléctica.

"AMLO contra el mundo. 'La razón y la verdad unica' inspirada en el olimpo de los dioses (sic)", escribió el panista, quien luego cuestionó qué es lo que pasa en México.

El expresidente del PAN, que en diversas ocasiones ha criticado la reforma eléctrica de AMLO, mostró así su molestia por la respuesta que el titular del Ejecutivo dio al estudio publicado por el Departamento de Energía de USA.

En su informe, la dependencia estadounidense advirtió que, una vez puesta en marcha, la reforma eléctrica en México aumentará la emisión de carbono en un 65% y aumentará el costo de producción de energías en 54%.

López Obrador aseguró que "es falso" lo expuesto en el estudio del Departamento de Energía de USA, pues sostuvo que "no suena lógico" e incluso les falta información.

"Es falso, es falso y no suena lógico, suena metálico, lo que no suena lógico suena metálico (...) con todo respeto, no tienen información de lo que se está haciendo en México", argumentó.

AMLO reveló que recientemente envió una carta al presidente Joe Biden para informarle de la postura de México ante la reducción de gases de efecto invernadero y la lucha contra el calentamiento global.

Afirmó que en la misiva reitera el compromiso del gobierno mexicano para producir energías limpias y por ello ha depositado toda su fe en poner en marcha las hidroeléctricas.

Asimismo, el presidente aseguró que no hay preocupación en su gobierno ni otros gobiernos sobre la reforma eléctrica, sino que los empresarios son los preocupados, ya que perderán los privilegios de los que gozaban en esta materia.

"Ninguna preocupación, la preocupación es del Reforma, de los Oxxos, del señor Fernández de Monterrey, de los que mandaban antes, los que tenían tomado el gobierno y gobernaban de manera facciosa, ahora el gobierno es de todos, se gobierna para ricos y para pobres", aseguró AMLO.