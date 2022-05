AMLO contrata médicos cubanos para financiar la dictadura en Cuba: Ricardo Anaya

El exdirigente del PAN también criticó la postura de AMLO ante Estados Unidos, luego de que el mandatario advirtió que no irá a la Cumbre de las Américas si se excluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo que incluso podría poner en riesgo las relaciones con el vecino del norte.

Añadió que esos 140 mil pesos mensuales en realidad no se lo pagan a los médicos cubanos, cuyas familias además se quedan en la isla "como rehenes", sino que se lo dan directamente al gobierno de Cuba.

"¿Te hace sentido contratar 500 médicos cubanos gastando 140 mil pesos mensuales por cada uno de esos médicos, cuando en México hay poco más de 50 mil doctores que no tienen trabajo, y el sueldo promedio en nuestro país es de 20 mil pesos mensuales? Claro que no hace sentido, pero es que ahí está la trampa, lo que pasa es que en realidad las dizque 'misiones médicas cubanas' son una fachada para financiar la dictadura cubana ", expuso Ricardo Anaya.

Raúl Durán Periodista

