AMLO critica "silencio" de activistas sobre el pasado de los crímenes

CDMX.- Cuestionado sobre la Caminata por la Paz, que encabezaron Javier Sicilia e integrantes de la familia LeBarón, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que había activistas y organizaciones que guardaron silencio por los crímenes y la política de desaparecidos que se implementó en Gobiernos anteriores.

"Hay organizaciones afines al conservadurismo que en el tema de la violencia no están demandando, no están exigiendo una explicación, cuando menos a los gobiernos que tomaron la decisión de enfrentar la inseguridad con la fuerza, con el 'mátalos en caliente', esas organizaciones no están pidiendo que se investigue a fondo cómo el Secretario de Seguridad Pública de Calderón estaba involucrado con la delincuencia.

"¿Escucharon algo de eso? ¿Han escuchado algo sobre García Luna? Entonces padecen amnesia y todo lo empiezan a ver, como que hasta ahora están abriendo los ojos, a partir de que nosotros llegamos, guardaron silencio, callaron como momias", afirmó el Mandatario.

"¿Se refiere a Sicilia y a los organizadores?", se le preguntó en conferencia.

"A los que actúan de esa manera, lo demás es de ustedes, investíguenlo, quiénes son los que no han denunciado crímenes, la política de desaparecidos que se implantó, ahora gritan como pregoneros y callaron como momias.

"Yo te digo porque fui de los pocos que enfrenté a esas autoridades y ese régimen y esa política en las plazas públicas, y hay constancia de ello, entonces ahora resulta que los que guardaron silencio no dijeron nada, incluso siguen guardando silencio, siguen callados", señaló.

El Jefe del Ejecutivo dijo que se garantizarán todas las libertades a las manifestaciones y se les atenderá con respeto, especialmente a familias de víctimas de la violencia, pero en el caso de la Caminata no los recibió para que no se presentarán situaciones de conflicto.

"Yo había quedado en que no iba a poder recibirlos, expliqué los motivos, no solo porque tenia mi recorrido como todos los fines de semana, sino porque no quiero que se presenten situaciones de conflicto en las que yo tenga que estar directamente involucrado, pero sí se dio la instrucción de que fuesen atendidos", agregó.