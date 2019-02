AMLO cuestiona a Ernesto Zedillo y Felipe Calderón

México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a los ex Presidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón por convertirse en asesores de empresas privadas tras concluir sus mandatos.

Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Foto: Especial/Reforma

"Zedillo promueve la privatización de los ferrocarriles y termina su mandato y se va a trabajar de asesor a una de las empresas que beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles nacionales.

Se rescata a los bancos con el Fobaproa y también trabaja en uno de los bancos rescatados, dijo López Obrador en conferencia.

En el caso de Felipe Calderón, señaló, tiene relaciones con empresas extranjeras, y fue asesor en una de éstas, aunque no mencionó nombres.

"Se les pasó la mano, eso no se puede hacer, no, es un asunto legal, además, debe ser un asunto legal, un Presidente tiene toda la información estratégica del país, por su cargo establece relaciones, entonces si no es ilegal, es inmoral, esas cosas ya no deben seguir sucediendo", señaló.