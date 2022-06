AMLO culpa a Felipe Calderón de caso García Luna por guerra contra el narco

"Nosotros queremos que no se cierren (los casos), que todo se ventile, que la vida pública sea cada vez más pública, y más en estos asuntos que dañan tanto, porque estamos hablando de la seguridad de los ciudadanos y la seguridad nacional", subrayó López Obrador.

"Yo no conozco antes de que se declarara la guerra al narcotráfico un documento oficial que hablara de la problemática, que hiciera un diagnóstico de lo que estaba sucediendo y qué alternativas habían para enfrentar el problema de la delincuencia , fue de repente y casi entrando el gobierno de Calderón ", criticó.

El mandatario acusó al panista de tomar esa decisión "de manera improvisada" , pues asegura que no existe ningún estudio oficial donde se realizara un diagnóstico del problema con las alternativas para hacerle frente.

Raúl Durán Periodista

