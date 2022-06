AMLO culpa a Felipe Calderón y Peña Nieto por el número de homicidios en México

México.- Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su gobierno ha acumulado más asesinatos que en los de los sexenios anteriores al de la Cuarta Transformación.

No obstante, el actual titular del Poder Ejecutivo Federal dejó en claro que, pese al récord de homicidios dolosos, su administración no cambiará la estrategia de seguridad que implementó desde 2018.

En su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador a la par de reconocer que han habido más asesinatos durante sus primeros 4 años de gobierno que todos los que hubo en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, culpó a dicho exmandatario y a Enrique Peña Nieto de haberle dejado a su gestión "hasta la punta" los homicidios.

“Dicen que ahora hay más asesinatos que en la época de Felipe Calderón, sí, nada más que nosotros recibimos los homicidios hasta la punta, hasta mero arriba, y Calderón no recibió así el país, él llevó arriba y todavía en el gobierno pasado (de Enrique Peña Nieto) le subieron más”, sostuvo.

En este sentido, el mandatario federal acusó a sus opositores y críticos de "cínicos" y "cretinos" al señalar estos que, hasta el momento, su gobierno lleva más de 100 mil homicidios dolosos.

“Ahora con un nivel de cinismo, cretinismo, dicen ‘qué barbaridad’, por eso me pareció muy equilibrado el mensaje del papa, esta gente, los conservadores, no hubiesen querido eso, que el papa dijera ‘la violencia lo que produce es más sufrimiento’, esa era la la mentalidad, la doctrina, el pensamiento que guiaba la acción con Calderón, no, era barrer, limpiar y al mismo tiempo extorsionar”, sentenció el presidente López Obrador.

En tanto al ser cuestionado sobre si los hechos delictivos que se han registrado en los últimos días, como los asesinatos de dos sacerdotes jesuitas en el estado de Chihuahua, no lo hacen replantearse la estrategia de seguridad de su gobierno, el jefe de Estado enfatizó que todo lo contrario, asegurando que esta es la correcta, puesto que indicó que la violencia que registra el país deriva de la "politica de corrupción" de Calderón Hinojosa.

Te recomendamos leer:

“No se puede arrancar de raíz, de la noche a la mañana, de un día para otro un problema que lleva años y que además se alentó, imagínense ustedes si el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón era protector de un grupo de la delincuencia, lo que sucedió fue gravísimo”, remarcó tras que se le señalar que los asesinatos han aumentado durante los últimos 3 años en México.