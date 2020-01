AMLO da uso político a avión presidencial TP-01: PAN 

CIUDAD DE MÉXICO.-El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer política con la venta del avión presidencial.



En entrevista con medios en Mérida, Cortés dijo que se trata de una "cortina de humo" que desvía la atención de problemas graves como la economía, la inseguridad y la salud.





"Es muy triste, muy lamentable que se haga política y no se hable de lo que realmente a los mexicanos les importa. Hoy lo que vemos es un presidente más preocupado de seguir en campaña y no en resolver nuestros problemas. Nosotros queremos que el Presidente nos hable de la economía porque entró en recesión a partir de su llegada. Estaban las cosas mal, ahora están peor", refirió.

Con el tema del avión presidencial acusa el PAN que AMLO hace política. | Reforma



"Nosotros queremos que el Presidente nos hable de seguridad, porque las cosas estaban mal, pero ahora están peor a partir de su llegada. Nosotros queremos que nos hable de salud y que nos hable de los problemas que va a resolver y no de seguir haciendo política con un avión que, si bien lo usó un presidente para viajar, ahora él lo está usando para hacer política y hacer populismo".



Cortés demandó a López Obrador aclarar cómo se garantizará el derecho de la población a la salud.



"Hay temas mucho más importantes de los cuales los mexicanos quisiéramos que nos hablara el Presidente: cómo va a resolver el problema de la seguridad, cómo va a resolver el problema de la caída económica, cómo va a resolver la gratuidad, la cobertura de salud", expuso.



"No más cortinas de humo, el Avión Presidencial lamentablemente lo han usado para hacer política y lamentablemente no habla el Presidente de lo que es fundamental y de lo que sí es serio".