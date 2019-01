AMLO dará más apoyo a adultos mayores, pero cada 2 meses

Monterrey.- Los adultos mayores que reciban el apoyo federal de "68 y Más" tendrán más dinero, pero se los depositarán por bimestre y no de forma mensual, como ocurría hasta el año pasado.

Judith Díaz, Coordinadora en Nuevo León de Programas Sociales del Gobierno federal, dijo que el esquema de distribución de recursos está programado para realizarse en forma bimestral, por lo que los beneficiarios deberán de administrarse.

Casi todas las pensiones que se estarán entregando serán de manera bimestral, excepto la de Jóvenes Construyendo Futuro, indicó.

Foto: Archivo

"Los adultos mayores van a estar recibiendo su pensión de mil 274 pesos mensuales, sin embargo la estarán recibiendo de manera bimestral", añadió, "yo creo que van a tener que administrarse mejor, pero van a tener más recurso para hacerlo".

El programa 65 y Más que operó hasta la anterior Administración federal repartía 580 pesos mensuales a sus beneficiarios, mientras que el Estado tenía su propio programa para mayores de 70 años, con 700 pesos al mes.

Tras ganar la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador ratificó que duplicaría los apoyos a adultos mayores, por lo que el Gobernador Jaime Rodríguez decidió cancelar el programa estatal a partir de este año.

Pero como el censo federal para el nuevo programa no ha terminado, hay beneficiarios que aún no disponen de su tarjeta y no acceden aún al apoyo.

Foto: Pixabay

Ayer, Díaz aseguró que a las personas que ya estaban registradas en "65 y Más" ya se les entregó el dinero, pero falta incluir aún personas que no eran beneficiarias.

Dijo que el padrón de "65 y Más" en Nuevo León era de 150 mil personas, pero esperan llegar a 400 mil pues a pesar de que el recurso será ahora para personas de 68 años para arriba, aspira a ser universal, llegando a toda la población, incluyendo quienes tienen alguna otra pensión.

Nosotros tenemos una meta de 400 mil, el programa 65 y Más tenía alrededor de 150 mil y nosotros llevamos registrados otros 150 (mil), debemos estar ya en 300 mil, explicó.

"Nuestros operativos están yendo a lugares donde los adultos mayores no se pueden movilizar con facilidad por la lejanía de sus comunidades, esto nos va a dar un resultado muy pronto".