AMLO debe de ser tratado como gobierno y no como un santo: Brozo

Ciudad de México.-Después de que Víctor Trujillo a través de su personaje de "Brozo" calificará como un montaje las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, el analista político dijo que a AMLO debe de le debe de tratar como gobierno y no como un santo.

En su opinión externó dijo que al poder se le revisa y no se le aplaude, pero insistió que no se debe de perder de vista que López Obrador llegó y "que bueno" que ya es gobierno.

El también comediante recibió ataques de los seguidores de AMLO después de externar su opinión respecto a las conferencias matutinas, y comentó que resulta normal que se realicen críticas al Presidente de México.

Entre sus comentarios se refirió también al respeto a la libertad de expresión, y por ello, Trujillo dijo que realizó las críticas al gobierno de López Obrador.

Mensaje a las hordas, que no a la perrada. Que no haya lugar a dudas de que no ha nacido quien le calle el hocico al payaso que no debió nacer. Por más de 30 años el compromiso ha sido con la sociedad que quiere estar informada, ¡no se perroconfundan! https://t.co/FlzwYtxKwD — brozo xmiswebs (@brozoxmiswebs) May 13, 2019

En su mensaje Brozo dijo que: “Para agradecer a todos los que se fueron al cuello, a todos los que quisieron ver cómo me podía desangrar en dos días. A todos los que me quisieron pisar con un zapato ajeno con bota prestada. Y un abrazo a todos los que salieron a defender la libertad de expresión”.

Asimismo, expresó en el video que: “Ya llegó Andrés Manuel, qué bueno que llegó, ya es gobierno. Y se le tiene que tratar como al gobierno. No como a un santo, no como a un ícono, no como a alguien venido de las estrellas, no como alguien parido del centro de la Tierra. Sangra y caga. Al poder se le revisa, no se le aplaude”.

Finalmente comentó que si no hay resultados en el gobierno de AMLO las tensiones se harán evidentes y difícles, que se convertirá en una arma con él.