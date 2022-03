AMLO debió pedir perdón de rodillas a Alejandra Cuevas por caso Gertz Manero: Lilly Téllez

"¿Dónde está el perdón, señor presidente? Ese que usted anda ofreciendo por todas partes en nombre de los pecados de otros y no tiene los pantalones para ofrecerlo cuando usted se equivoca. ¿Dónde está el perdón? ¿Cómo van a reparar el daño hecho a la señora Cuevas? ¿ Cuándo van a despedir y a castigar a Ernestina Godoy y a Claudia Sheinbaum, infames ejecutoras de este atropello?", pronunció la senadora de Sonora.

Lilly Téllez reprochó a AMLO que "no tiene los pantalones" para pedir perdón en este error de su gobierno, pero en cambio no duda en ofrecerlo por los "pecados de otros".

" Usted debió haberle pedido perdón, y si es necesario de rodillas , porque usted está supuestamente para garantizar la justicia, a ella le robaron más de 500 días de su vida en prisión siendo inocente, y no sólo no pidió perdón, señor presidente, sino que además respaldó y ofreció su confianza al fiscal Gertz , lo cual va contra toda lógica y contra todo sentido común, porque hemos escuchado cómo el fiscal Gertz intervino indebidamente para torcer la justicia en este caso", criticó la senadora.

"Hoy estuvimos atentos muchos mexicanos a la conferencia del presidente de la República en la mañana, no escuchamos la palabra que más se requería este día: perdón, el presidente de la República debió haber perdido perdón a la señora Alejandra Cuevas , debió haber pedido perdón", dijo Téllez sobre AMLO y el caso Gertz Manero.

Desde la tribuna del Senado de la República, el martes 29 de marzo de 2022 Lilly Téllez pronunció un encarnizado discurso dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, aseverando que "debió haber perdido perdón" a Alejandra Cuevas , pues no basta con que el mandatario haya dado la orden de que la excuñada del fiscal sea reciba en la Secretaría de Gobernación (Segob).

Raúl Durán Periodista

