AMLO defiende a BlackRock para Tren Maya

Ciudad de México.- Pese a mencionar que tiene fama de "abusar", el Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a BlackRock, empresa de inversiones estadounidense, para participar en el Tramo 5 del Tren Maya, pues, dijo, logró apoyar a Argentina con la reestructuración de su deuda.

"En el Tramo 5 venía haciéndose un trámite desde el 2017 para una llamada APP, precisamente con BlackRock, porque no es para el Tren, sino para ampliar la carretera de Tulum a Cancún, de modernización de Tulum-Cancún mediante un financiamiento de este sistema APP. Estamos revisando la propuesta y es en efecto BlackRock que tiene fama de abusar.

"Es el fondo de inversiones más grande del mundo y por otro lado, en mi experiencia, han llegado a tener acuerdos. Por ejemplo, me tocó participar en la reestructuración de la deuda de Argentina y fue con ellos, BlackRock. Y la quita que hicieron a la deuda de Argentina fue considerable, casi la mitad de la deuda", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que lleva una buena relación con el presidente de la empresa estadounidense.

"Conozco al presidente de BlackRock, del Consejo de Administración, llevamos buena relación con este financiero, coincidimos porque él también es politólogo, no es economista. Entonces, ahora estamos viendo lo del Tramo de Cancún-Tulum, pero no vamos a pagar más que el financiamiento que requiere el Gobierno cuando solicita deuda; es más ni queríamos aceptar las condiciones de las famosas APPs. Lo haríamos si nos sale igual que la deuda soberana que paga Hacienda, si es mayor no", señaló.

El Presidente comentó que hoy tendrá un reunión al respecto del Tramo 5, cuyos trabajos consistirían en modernizar la vía, la carretera de Tulum-Cancún, y aprovechar el derecho de vía para el tren.

López Obrador adelantó que los tramos 6 y 7 del Tren Maya serán construidos por el Ejército una vez que terminen el Aeropuerto de Santa Lucía en 2022.

