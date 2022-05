AMLO defiende a directora de Pemex por compra de departamento "modesto" de 400 mil dólares

De acuerdo con el diario Reforma, la residencia cuenta con cuatro habitaciones, tres baños y medio, cocina abierta, estancia, cuarto de juegos y patio trasero, y se ubica en The Cove, una exclusiva sección del fraccionamiento Grand Oaks, a unos 15 minutos de la casa donde vive José Ramón López Beltrán, hijo mayor de AMLO.

La hija del secretario particular de AMLO es directora de Pemex Procurement International (PPI), filial de Pemex en el extranjero, compró a fines de 2020 un departamento en Houston, Texas, valuado en más de 400 mil de dólares.

"Ataques y ataques: ahora sale de una hija de Alejandro Esquer (...) que e s una gente de primera, es mi secretario particular , y su hija estudió y tiene un trabajo en Houston, y compró una casa, un departamento, pero modesto , y un gran escándalo del periódico Reforma", dijo AMLO sobre la propiedad de Carmelina Esquer.

México.- El presidente AMLO salió en defensa de Carmelina Esquer , hija de su secretario particular y directora de una filial de Pemex , tras revelarse que compró u n departamento en Houston valuado en más de 400 mil dólares , es decir, unos 8 millones de pesos.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.