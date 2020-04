AMLO defiende iniciativa para poder cambiar Presupuesto por COVID-19

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este miércoles en su conferencia matutina la iniciativa que envió al Congreso para obtener el poder de modificar el presupuesto, ante la crisis por el COVID-19 que enfrenta el país.

El mandatario justificó su reforma en La Mañanera, diciendo que en el pasado sus predecesores hacían lo que querían con los recursos del Presupuesto.

"Podría hacer lo mismo, además con la justificación de que hay una crisis sanitaria, económica, y que eso me obliga a hacer cambios en el presupuesto, pues no lo estoy haciendo así, por primera vez estoy mandando una iniciativa al Congreso para pedirles que me autoricen hacer modificaciones ", expuso.

El Gobierno de México declaró el 30 de marzo la emergencia sanitaria por COVID-19, que tuvo 16 mil 752 contagios y mil 569 fallecidos en los dos meses que lleva la enfermedad en el país.

Ante esta situación, López Obrador envió una iniciativa la semana pasada que contempla, entre otras cosas, reasignar los recursos del Fondo Metropolitano, una bolsa de 3 mil 300 millones de pesos, a "créditos y apoyos a la sociedad ".

Critican iniciativa de AMLO

La ex Alcaldesa panista de San Pedro, Tere García de Madero, pidió a la Diputada federal morenista Tatiana Clouthier rechazar la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador que anula facultades de los Legisladores para modificar el Presupuesto de Egresos y se los otorga a la Secretaría de Hacienda.

En una carta enviada a Clouthier, que circula en redes sociales, García señala que como legisladora tiene la responsabilidad de preservar la estructura del Estado establecida en la Constitución y las leyes, y la cuestiona sobre el sentido de su voto.

No es posible que una sola persona, en este caso AMLO, asuma todos los Poderes", señaló.

Te puede interesar:

Critica Muñoz Ledo iniciativa de AMLO

Pide PRI a AMLO más seriedad al proponer reformas

AMLO: Poder Ejecutivo gastaba lo que quería sin respetar Presupuesto