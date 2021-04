AMLO denuncia detención de tráiler con despensas para supuesto soborno en elecciones

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, denunció la detención de un tráiler en el estado de San Luis Potosí con cerca de 5 mil despensas, las cuales indicó, podrían ser utilizadas para la persuasión de voto en las próximas elecciones del 6 de junio del 2021.

AMLO informó en La Mañanera que el tráiler fue localizado el pasado sábado en San Luis Potosí, indicando que se desconocía al propietario del cargamento y suponiendo que las despensas que contenía serían destinadas a ser repartidas entre los ciudadanos para ganar el voto.

“El sábado se detuvo un tráiler lleno de despensas en San Luis Potosí, y no aparecen dueños de mercancía y seguramente tiene que ver con el reparto de las despensas en épocas de elección como es la mala costumbre, el frijol con gorgojo para obtener los votos”, declaró AMLO.

En este sentido, Andrés Manuel hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía Electoral, para que investiguen el caso y logren dar con el dueño del cargamento de las 5 mil despensas.

AMLO reiteró su compromiso para que no exista fraude electoral, por lo que urgió a las autoridades competentes a tender su denuncia y esclarecer el caso.

“Quiero hacer la denuncia pública para que intervenga la Fiscalía General y en especial la Fiscalía Electoral, porque hoy se dio a conocer en la reunión del gabinete este hecho y no podemos quedarnos callados”, aseveró.

El jefe del Ejecutivo recordó que el fraude electoral ya es considerado un delito grave, por lo que aseguró que de descubrir que se están entregando este tipo de sobornos, se castigará a los responsables.

Además agregó que el uso de recuro públicos con fines electorales también es penado en México, y recordó el acuerdo al que llegó con los gobernadores para mantener vigilancia durante el proceso lectoral que concluye el 6 de junio para evitar este tipo de delitos.

Ya acordamos incluso con la participación de gobernadores de no permitir el fraude electoral, que no haya utilización del presupuesto para favorecer a ningún candidato a ningún partido, que no se utilice”, puntualizó.