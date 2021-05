AMLO denunciará a Rubén Moreira; lo acusa de recibir viáticos millonarios de Alonso Ancira

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que presentará una denuncia contra Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila, por recibir presuntos viáticos millonarios en 2014 de parte de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).

En la conferencia Mañanera de este jueves, AMLO detalló que hace apenas unos días se enteró del supuesto vínculo entre Alonso Ancira y Rubén Moreira, por lo que está decidido a presentar una denuncia contra el ex gobernador del PRI.

En el caso de Rubén Moreira me enteré hasta hace cuatro o cinco días, pero usted tiene razón, debo denunciar y lo voy a hacer", dijo al ser cuestionado sobre el tema.

El mandatario expuso que Ancira le pagaba viáticos a Moreira por más de 30 millones de pesos en 2014, por lo que adelantó que primero presentará las pruebas en la Mañanera el lunes o martes de la próxima semana, y posteriormente la denuncia.

"Primero, voy a presentar aquí las pruebas y luego la denuncia. Es que no lo sabía, entonces me entregaron los documentos hasta hace cuatro o cinco días (..:) es interesante cómo un empresario le paga viáticos a un político. Esto fue en 2014, yo no sé si era gobernador o candidato Rubén Moreira", expuso.

Desde Palacio Nacional, AMLO recordó que Altos Hornos de México era una empresa pública, pero fue privatizada durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y contaba con aviones o jets que supuestamente le prestaban a políticos de gran influencia.

"Era una empresa pública y Salinas la privatizó. Entonces, esta empresa ya privatizada empieza a operar, compra además la planta de fertilizantes de Coatzacoalcos, pero la más grande es Altos Hornos. Llegaban a tener, no sé si todavía, cuentan con aviones, jets, que se sabía se los prestaban a los políticos, pero con mucha influencia", explicó.

En ese sentido, el presidente de México cuestionó el motivo por el que un empresario como Alonso Ancira le paga viáticos millonarios a un político, por lo que dijo que habrá que aclarar el origen de los recursos.

Entonces, ahora aparece eso de que le pagaban viáticos a políticos. Hay que aclarar de dónde, también a ver si es cierto, pero lo mejor es presentar las pruebas y ahí que ellos digan si es cierto o no", concluyó.