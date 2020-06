AMLO denunciará a empresas por fraude de contratos falsos en la CFE

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó en La Mañanera que ha descubierto fraudes por contratos falsos en el sector energético, por lo que presentará denuncias contra las empresas responsables.

Andrés Manuel hace este anunció, luego de la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), diera a conocer las investigaciones contra estas empresas relacionadas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“He dado la instrucción de que se empiecen a elaborar las denuncias correspondientes, ese es el fondo del asunto. Entonces lo he dicho muchas veces: nosotros no somos cómplices, no vamos a encubrir actos de corrupción", aseveró AMLO

El mandatario indicó que no revelaría el nombre de dichas empresas fraudulentas, por un sentido de respeto, y hasta hacer de su conocimiento los cargos legales que se podrían presentar en su contra.

Sin embargo aseguró que alista las querellas contra "los que resulten responsables" de dañar a la Hacienda Pública por contratos "fraudulentos" entregados en administraciones pasadas que obligaban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según él, a pagarle una tarifa a los privados.

Por otra parte, AMLO aseguró que este tipo de contratos falsos se vienen haciendo desde años atrás, cuando el gobierno permitía que los particulares ejerciera poder sobre las paraestatales.

Empezando porque se entregaron contratos a particulares para generar energía eléctrica cuando la constitución no lo permitía”, declaró en su conferencia matutina.

Sin embargo, López Obrador aseguró que esto ya se terminó y exhortó a los ciudadanos a denunciar este tipo de acciones, pues consideró injusto que se abuse de los recursos del gobierno.

