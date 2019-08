AMLO descarta arreglos en las conferencias mañaneras

Ciudad de México.- Cuestionado sobre la participación en sus conferencias mañaneras de enviados de Morena que no son periodistas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció su asistencia pero rechazó que tengan "arreglos".

"No, para nada, primero, segundo, no hay consigna, segundo, hablan todos, trato yo, levanten la mano y vamos buscando que lleguen más, que participen más, eso es lo segundo, y lo tercero que es mucho muy importante, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que nosotros tengamos arreglos, que les digo no es cierto, eso es falso porque si no para qué tienes esto", afirmó.

Nosotros no somos simuladores, no somos iguales a los que estaban antes, a los políticos corruptos del periodo neoliberal.

"Pero lo más importante de todo, ¿Cuándo se había visto una conferencia así, abierta? Jamás, no les dejaban acercarse al Presidente, no solo eso, eran conferencias y boletines".

El Mandatario federal indicó que antes los medios informaban notas enviadas por el Gobierno y que ahora hay una nueva realidad por las redes sociales.

“Sí les puedo también garantizar que ahora hay mucho más información que antes, se garantiza más el derecho a la información en el País, se saben más cosas, ya no se silencia nada, todo se informa, hay más transparencia", dijo.

Andrés Manuel López Obrador. Foto agencia Reforma

Lanzó un mensaje a los críticos de sus conferencias.

"Hay quienes también no quisieran que existieran las mañaneras, dicen ya estoy harto del sermón de las mañaneras, pues ni modo, van a tener que aguantar, ofrecemos disculpas por las molestias que ocasionamos, pero allá ellos si se lo pierden porque aquí hay cosas interesantísimas, hay información de primera", agregó.