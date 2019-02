AMLO descarta persecución política contra opositores en su gobierno

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que durante su gobierno (2018-2024) se respetará al Poder Judicial y no habrá persecución política contra opositores, en referencia a la salida de la cárcel, bajo fianza, del exgobernador del estado de Sonora Guillermo Padrés.

El sábado, Padrés, quien estuvo al frente de Sonora durante el periodo 2009-2015, recuperó su libertad mediante una fianza tras haber permanecido más de dos años como preso preventivo bajo la acusación de lavado de dinero y defraudación fiscal y a su salida su abogado dijo que había sido preso "por motivos políticos".

"Nosotros somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial, no hay persecución política, no se usa el Gobierno para perseguir a opositores, como era costumbre", dijo López Obrador en conferencia

Recordó que en anteriores administraciones "se fabricaban delitos a adversarios" y a políticos "que caían de la gracia de los gobernantes y eran perseguidos", aunque pertenecieran al mismo régimen.

López Obrador dijo que respeta la decisión del Poder Judicial y quedó de manifiesto en el caso de Padrés que "el nuevo Gobierno no actúa por consigna y no se le obliga a ningún juez de que se castigue a nadie", apuntó.

Además descartó tener "fobia" contra nadie y ratificó que no utilizará la ley para tomar represalias.

Por otra parte, López Obrador recordó explicó que intervino ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), junto con el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, y la titular del Sistema de Administración (SAT), Margarita Ríos, para evitar que se les devolvieran 35.000 millones de pesos (unos 1.830 millones de dólares) a exaccionistas del cervecero Grupo Modelo.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: amlo.org

Lo hicimos de manera respetuosa, no ordenamos, presentamos argumentos de porque no se debería llevar a cabo esa devolución.

Relató que un Ministro de la Corte tenía un proyecto para devolver el Impuesto Sobre la Renta a esas personas, pero otros estaban en contra.

"Antes (otras administraciones) los grandes contribuyentes no pagaban impuestos y cuando pagaban se les devolvían, queremos erradicar esas prácticas", apuntó.

Ante ello, el mandatario mexicano dijo que "cualquier juez, magistrado o ministro que proteja a un delincuente de 'cuello blanco' o que solape un acto de corrupción, cuando menos será denunciado y no me voy a quedar callado, sabiendo que hubo una 'transa' (corrupción), no voy a ser cómplice. El pueblo se cansa, de tanta 'pinche transa'".