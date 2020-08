AMLO descarta proteger al Cártel en Sinaloa: "Se aplica la ley por parejo"

Culiacán.- A diez meses del operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que su Gobierno no va a solapar a ningún grupo del crimen organizado y advirtió que habrá capturas importantes sin distinción.

Durante la conferencia matutina del martes 4, se le planteó que los sinaloenses esperarían también capturas de objetivos prioritarios, como en Guanajuato.

En todos lados, que no quede duda, porque no somos iguales. Ya se terminó aquello de que se protegía a un grupo para perseguir a otros. Eso es lo que tiene en la cárcel al que fue Secretario de Seguridad de Felipe Calderón (Genaro García Luna), para hablar en plata, con claridad. Entonces, eso ya no", respondió el tabasqueño.

"Se aplica la ley por parejo, se tiene una nueva estrategia que consiste fundamentalmente en atender las causas que originan la inseguridad y la violencia; atender al pueblo, que no haya pobreza, que los jóvenes no sean abandonados para que no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales, que nos los enganchen", añadió.

De acuerdo con autoridades federales, dos grupos del Cártel de Sinaloa se pelean el liderazgo en el estado, lo que ha derivado en ejecuciones y "levantones", incluso de gente inocente.

Hemos tenido últimamente algunas dificultades, ha habido enfrentamientos aquí en este municipio de Culiacán entre dos grupos, pero ya se tranquilizaron las cosas", presumió el tabasqueño.

Con la presencia de la Guardia Nacional, sostuvo, en Sinaloa se han reducido los enfrentamientos.

Hoy en la mañana en la reunión de seguridad hablamos de eso, que entre otros factores, el que haya presencia permanente en esos sitios donde se dieron los enfrentamientos ha ayudado mucho y ya no hemos tenido más problemas", celebró.

Foto: EFE

"Otro asunto preocupante, también otro brote de violencia fue lo que sucedió en Choix, donde asesinaron al Secretario del Ayuntamiento, pero puedo decir que está tranquilo actualmente el estado y ahí están los resultados. Vamos a seguir, desde luego, atendiendo a la población, garantizando la paz y la tranquilidad".

De acuerdo con el Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Sandoval, los municipios de mayor incidencia delictiva son Culiacán, Mazatlán y Ahome.

Concentran la mayor cantidad de población y ahí es donde se presentan los eventos delictivos con mayor frecuencia, lo que es la parte central la noreste y en la parte sur hacia Mazatlán. En el ámbito de la seguridad pública también aquí en esos tres municipios está concentrado la mayor cantidad de policías y lo podemos ver aquí en Culiacán", dijo.

No obstante, el alto mando indicó que en la entidad han sido asegurados 38 mil 726 kilogramos de metanfetamina.

También en fentanilo pasa algo similar. Tenemos 104 kilogramos de fentanilo asegurado y solamente en este año van 87 kilogramos, y en el 2019 únicamente se había asegurado 17 kilogramos", enumeró.