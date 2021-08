AMLO descarta supuesto ataque por caída de helicóptero en Agua Blanca, Hidalgo

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, descartó que el desplome del helicóptero de la Marina en Agua Blanca, Hidalgo, se haya tratado de un ataqie directo a su seguridad.

Durante su conferencia matutina este 26 de agosto, AMLO fue cuestionado sobre la posibilidad de haberse tratado de un atentado en su contra, puesto que el mandatario federal tenía previsto realizar un sobrevuelo sobre la región para supervisar los daños por el paso del huracán Grace.

Sin embargo el presidente Andrés Manuel descartó la hipótesis sobre un ataque a su seguridad, confirmado que el accidente aéreo fue debido a una ráfaga de viento que derribo al helicóptero de la Marina donde se encontraba el secretario de Gobernación de Veracruz, Éric Cisneros.

“Fue un accidente, una ráfaga de viento, afortunadamente no pasó a mayores (…) fue viento, yo tenía una gira, un sobrevuelo por esa región pero llegué a Xalapa en la noche y estaba el mal tiempo y la noche que llegué me informaron que habían hecho un reconocimiento y no podían volar e iba a depender de cómo amaneciera porque había mal tiempo pero no estaba lloviendo fuerte”, aclaró el mandatario.

Gira de AMLO en Veracruz

Este 25 de agosto AMLO realizó una gira por el estado de Veracruz para apoyar los trabajos de ayuda a los damnificados en el estado de Veracruz, donde tenía previsto sobrevolar las zonas afectadas.

Sin embargo al término de su conferencia matutina desde Xalapa, AMLO anunció que la operación junto a las Fuerzas Armadas había sido cancelada debido al mal tiempo que existía donde se tenía planeado realizar el sobrevuelo.

Leer más: Fue su maestro: AMLO revela entre Diego Fernández y Ricardo Anaya

“Amaneció lloviendo mucho y ellos (la Marina) me recomendaron no hacer el vuelo”, dijo Andrés Manuel.