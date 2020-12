AMLO desconoce las acusaciones contra su prima Felipa Obrador por contratos millonarios en Pemex

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo desconocer las recientes acusaciones contra su prima Felipa Guadalupe Obrador Olán, por parte del periodista Carlos Loret de Mola, sobre supuestos contratos millonarios con Petróleos Mexicano (Pemex), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El día de ayer, Carlos Loret de Mola informó en el medio Latinus que Felipa Obrador, prima hermana del presidente Andrés Manuel, había recibido un contrato por 365 millones de pesos por parte de Pemex.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

AMLO fue cuestionado durante La Mañanera sobre las acusaciones de Loret de Mola contra su prima Felipa Obrador, asegurando no tener información al respecto y reiterando que su gobierno no defenderá a nadie aún tratándose de miembros de su familia.

“Pues no (conoce) con exactitud pero hoy se va a informar seguramente, el director de Pemex. Y yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo, entonces no se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo el nepotismo (…) entonces si un familiar hace algo indebido se le debe juzgar aunque se trate de un hijo”, indicó AMLO.

El presidente Andrés Manuel indicó que se deberían llevar a cabo las investigaciones pertinentes sobre el caso de su prima Felipa Obrador para conocer los hechos y delegar responsabilidades.

Asimismo, López Obrador recordó el memorándum que envió a todos los funcionarios públicos en junio del 2019, donde se advierte el combate a la corrupción por parte de su gobierno, enfatizando la cero impunidad en las actividades ilícitas que sean descubiertas.

¿De qué se acusa a Felipa Obrador?

El periodista Carlos Loret de Mola, presentó una investigación periodística donde acusa a Felipa Obrador, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, de haber recibido contratos multimillonarios por parte de dependencia gubernamentales como Pemex.

De acuerdo con la investigación la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán recibió el monto de 365 mdp por contratos con Pemex.

La empresa ganó en 2019 un contrato junto a Marinsa de México, por 231 millones de pesos; el contrato, con vigencia hasta 2022, paga por el servicio de inyección de químicos a pozos ubicados frente a Yucatán.

Además durante el 2020 la empresa de la que es propietaria Felipa Obrador recibió tres contratos, en conjunto con otras compañías, por 133 millones de pesos para analizar aguas, evaluar ruido y caracterizar hidrocarburos químicos en instalaciones de Pemex.

Asimismo tuvo colaboración en convenios federales con el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).