AMLO desconoce si hay una investigación contra Peña Nieto

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró este jueves que desconoce si existe una investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto.

"No tengo información sobre que exista esta investigación como lo sostuvo el Wall Street Journal, no tengo yo elementos para sostenerlo, lo que existe es la investigación, el proceso, contra Lozoya. No hay una investigación, que yo sepa, contra el expresidente Enrique Peña Nieto".

Esto luego de que el diario estadounidense The Wall Street Journal publicara que el Gobierno mexicano se encuentra elaborando una indagatoria contra el exmandatario priista según un alto funcionario judicial debido a su presunta implicación en la red de corrupción donde ha sido involucrado Lozoya, el caso Odebrecht.

"La extradición y posible confesión de Lozoya son elementos que junto con las investigaciones en curso decidirán si el expresidente (Peña Nieto) es acusado en el futuro", refirió la fuente al diario estadounidense.

Por su parte, el presidente recordó que la Fiscalía General de la República es autónoma e independiente, por lo que no informa al presidente sobre las investigaciones que lleva a cabo.

"No tienen por qué, es una institución independiente. Antes estaba subordinada al Ejecutivo, no se hacía nada si el presidente no lo autorizaba o daba su visto bueno, ahora el presidente se entera a partir de lo que se informa a todos los mexicanos", añadió.

Mira aquí la conferencia matutina de AMLO de este jueves: